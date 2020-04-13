Орел в условиях COVID-19 Рабочая неделя в Орле началась с новостей из оперативного штаба. За сутки в нашем регионе выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все, у кого подтвердился диагноз, недавно приехали из Москвы или Московской области либо контактировали с жителями столицы. На медицинском карантине сейчас находятся 41 человек, под наблюдением 798. Цифры были озвучены на аппаратном совещании у главы региона.





По количеству участников прошедшее аппаратное совещание побило своеобразный рекорд - в зале присутствовало меньше 30 человек. 10 руководителей структурных подразделений заседали в формате видеоконференции. Однако на продуктивности это никак не сказалось. Первым вопросом, уже традиционно, была рассмотрена текущая ситуация с распространением коронавируса. За последние сутки COVID-19 был диагностирован у пяти человек.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Пик заболеваемости, очевидно, еще не прошел. В больнице имени Семашко будет оборудован отдельный корпус с высокотехнологичным медицинским изолятором. Там остались последние штрихи, чтобы корпус привести в работоспособное состояние».

Всего же на данный момент к приёму больных коронавирусом в регионе готовы 186 коек, 12 из них для детей. Это половина от показателя, который должен быть достигнут 28 апреля. Более того, в ближайшие дни в диагностировании COVID-19 будут задействованы сразу пять ПЦР-лабораторий медучреждений региона, что позволит получить более точную картину с распространением коронавируса. Сейчас для них приобретаются расходные материалы.



С 25 апреля перевозчики начнут обслуживать дачные маршруты. Они приобретают дезсредства для обработки салонов. В условиях пандемии это очень важно, потому что в прошлом году орловцы совершили на таких маршрутах более полумиллиона поездок. Не считая пригородных поездов.



Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Сегодня рассматривается вопрос об отмене железнодорожного сообщения по направлению Орел - Брянск, в связи с ситуацией в Брянском локомотивном депо, где более 85% личного состава находится на карантине. Пассажирские автобусные перевозки по сезонным дачным маршрутам будут выполняться в штатном режиме».

Подготовку к летнему сезону ведут и детские оздоровительные лагеря. В этом году им предстоит принять 27 700 юных орловцев. На эти цели и на отдых детей в походах, палаточных лагерях и других малозатратных видах досуга будет выделено около 220 миллионов рублей. В среднем путёвка в загородный лагерь в этом году будет стоить 19 890 рублей, в санаторий - 23 865 рублей. План работы оздоровительных учреждений будет корректироваться в зависимости от эпидобстановки.





Антон Киселёв

13 апреля 2020 года



