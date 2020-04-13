В Мценске задержали налетчика При совершении преступления злоумышленник разжился внушительной суммой.





С заявлением о разбойном нападении в полицию обратился представитель микрофинансовой организации. Он сообщил, что в их офис вошел мужчина в медицинской маске и, угрожая кассирше предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему деньги. Добычей налетчика стала сумма чуть больше тридцати тысяч рублей. Изучив видео камер слежения, оперативники установили личность подозреваемого.



Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Полицейские прибыли по адресу проживания гражданина. Он находился дома, у него были обнаружены и изъяты похищенные денежные средства и пневматический пистолет. Сотрудники полиции раскрыли тяжкое преступление по горячим следам в течение часа. Следственным отделом МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Разбой». Ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста».





Иван Суверин

13 апреля 2020 года



