Клиентские офисы «Орловского энергосбыта» возобновили работу Но прием ведется только по предварительной записи.





Записаться на обслуживание можно на официальном сайте компании, а также через контактный центр.



«Орловский энергосбыт» просит потребителей посещать клиентские офисы только по неотложным вопросам.



Оплатить счет за электроэнергию без комиссии, передать показания, написать обращение, заказать замену или установку электросчетчика можно с помощью личного кабинета.





Орловское Информбюро

13 апреля 2020 года



