В Орле заложили Сад Памяти Регион присоединился к международной акции.





Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, город воинской славы к международной акции присоединился одним из первых. Сад Памяти заложили на набережной Дубровинского. Здесь посадили 50 деревьев, каждое из которых - символ подвига.



Всего в рамках акции высадят 27 миллионов деревьев по всей стране - в память о каждом погибшем. За Орловщину отдали свои жизни 650 тысяч человек.





Юлия Опанасюк

13 апреля 2020 года



