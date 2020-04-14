В орловском цирке голодают животные. Требуется помощь На передержке там оказались 58 голов редких, теплолюбивых и экзотических животных. Самые затратные и дорогостоящие по питанию из них львы, которым надо 24 килограмма мяса в день. Какое-то время сотрудники цирка справлялись самостоятельно, но на днях в соцсетях появился буквально крик о помощи, на который моментально откликнулись неравнодушные орловцы.





Кто бы мог подумать, что знаменитая юмореска Хазанова о том, что в зоопарке тигру не докладывают мяса, вдруг станет остроактуальной. Рентабельность орловского цирка рухнула вместе с посещаемостью. Сначала артисты и обслуживающий персонал потратили все свои запасы еды, потом личные деньги, теперь стало тратить нечего, потому что и зарплат не стало. Если с сеном и фруктами положение было не критичным, то с кормом для львов - осталось только положить голову в пасть хищникам. Дрессировщик Владимир Топчий разместил в соцсетях пост о том, что его подопечные голодают.



Владимир Топчий, дрессировщик львов: «Это был акт отчаянья, мой личный, и я не ожидал, что столько орловчан откликнется, думал - придет человек пять-шесть, по курочке принесут. Я и этому был бы счастлив, а пришло сто, двести человек. Люди несут, помогают, стараются. Они объехали все ветаптеки, купили витамины для котов, которые я просил».

Котами Владимир называет своих львиц. В такую ситуацию за всю свою цирковую карьеру он попал впервые и не устает благодарить неравнодушных орловцев за помощь. Люди помогают не только львам. Привозят сено и овес для верблюда, яков, пони и козла, корм - для собак, витамины, фрукты и сухари - для красного кенгуру.



Голодные времена и долговая яма - вот что сегодня грозит цирку. Проблемы не только с едой для питомцев, но и с водоснабжением и водоотведением, задолженность за электроэнергию. Ее нельзя отключить - здесь много теплолюбивых животных. Вывоз отходов, лечение - все это стало одной огромной проблемой для артистов и сотрудников цирка. На сегодня дефицит циркового бюджета уже три миллиона. Конечно, помощь, приходит, без нее уже разразилась бы катастрофа.



Эдуард Рудаков, пресс-атташе ООО «Орловский цирк»: «Надо отдать должное администрации города и области, они пошли нам навстречу, закрыли наши долги за электроэнергию, за водоснабжение, помогли сеном овсом, кое-какими продуктами для зверей, овощами, фруктами».

Долги не закрыты, они просто отсрочены, но и на сегодня это уже большое дело. Ведь только животным, которые застряли в орловском цирке на передержке, требуется на питание 20 тысяч в день. Артисты буквально со слезами на глазах благодарят орловцев за протянутую руку помощи.



Александр Шатиров, заслуженный артист России: «Меня просто удивили орловчане на самом деле - как они отозвались, сколько народу приезжало!».

Оказалось, что все артисты - и люди, и животные - сегодня в одной лодке. Одни - без зарплаты, другие - без еды. Питомцам Владимира в ближайшее время не грозит голодная смерть, но сколько продлится изоляция, еще никто не знает, и поэтому, если у вас есть возможность, присоединяйтесь к доброму делу. Цирку сегодня действительно очень трудно.





Эва Стасюлевич

13 апреля 2020 года



