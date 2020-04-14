На минувших выходных 146 орловцев прошли добровольное тестирование на коронавирус Как сообщил руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин, тестирование проходило в минувшие выходные, 11 и 12 апреля.





На сегодняшний день всего добровольное тестирование прошли 363 орловца.



Иван Залогин отметил, что на прошлой неделе добровольное тестирование на коронавирус также прошли 117 медицинских работников.



Департаментом здравоохранения Орловской области определены пять бюджетных учреждений здравоохранения региона, на базе которых можно пройти тестирование на коронавирус. Это городская больница им. Боткина, НКМЦ им. Круглой, Орловский центр СПИД, Орловская станция переливания крови и Орловский противотуберкулезный диспансер, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

13 апреля 2020 года



