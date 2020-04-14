Прокурором Орловской области может стать Владислав Малкин Сегодня его кандидатуру рассмотрели депутаты Орловского облсовета по просьбе генпрокурора РФ Игоря Краснова.





Владислав Малкин родился в 1978 году в г. Мары Туркменской ССР. Юридическое образование получил в Московском новом юридическом институте. Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности помощника прокурора Центрального района г. Сочи (Краснодарский край). На данный момент трудится в должности первого заместителя прокурора Краснодарского края. За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся. В частности, был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудными знаками «Почётный работник Прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» III степени.



Депутаты также рассмотрели кандидатуры на должность мировых судей: Татьяны Цукановой — на должность мирового судьи судебного участка Корсаковского района (Мценский судебный район) и Павла Шкодина — на должность мирового судьи судебного участка Колпнянского района (Колпнянский судебный район), сообщает сайт Орловского облсовета.





Орловское Информбюро

13 апреля 2020 года



