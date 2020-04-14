Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловцы услышали просьбу о помощи цирковым животным. Что сейчас происходит на закрытой арене?



- Маска дала возможность поживиться, но не скрыла от полиции. Сотрудники полиции задержали налетчика.



- Дачные автобусы выйдут на маршруты с 25 апреля - с соблюдением условий дезинфекции.



- Пусть растут под мирным небом. В Орле заложили Сад Памяти.



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Вести-Орёл

13 апреля 2020 года



