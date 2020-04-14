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Назван победитель регионального конкурса профессионального мастерства «Социальный педагог года»

Конкурс был организован департаментом образования Орловской области, Институтом развития образования и Орловской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки.


Во втором туре очного конкурса приняли участие 6 социальных педагогов образовательных организаций области.

Абсолютным победителем I регионального конкурса профессионального мастерства «Социальный педагог года» в текущем учебном году в Орловской области стала социальный педагог средней общеобразовательной школы № 7 города Мценска Наталья Васильевна Емельянова.

Лауреатами конкурса признаны Тамара Алексеевна Матюнина - социальный педагог Болховского образовательного центра психолого-педагогической, медицинской социальной помощи и Ольга Игоревна Москвичекова - социальный педагог детского сада № 2 общеразвивающего вида г. Орла.

Победителем в номинации «Шаг к профессионализму» стала социальный педагог Шатиловского лицея Новодеревеньковского района Валентина Романовна Пряжникова.

За лучшую работу в заочном туре конкурса были отмечены Ольга Николаевна Козина - социальный педагог детского сада № 61 комбинированного вида г. Орла и Наталия Александровна Чистоходова - социальный педагог бюджетного образовательного учреждения Орловской области «Созвездие Орла», сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
14 апреля 2020 года
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