Назван победитель регионального конкурса профессионального мастерства «Социальный педагог года» Конкурс был организован департаментом образования Орловской области, Институтом развития образования и Орловской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки.





Во втором туре очного конкурса приняли участие 6 социальных педагогов образовательных организаций области.



Абсолютным победителем I регионального конкурса профессионального мастерства «Социальный педагог года» в текущем учебном году в Орловской области стала социальный педагог средней общеобразовательной школы № 7 города Мценска Наталья Васильевна Емельянова.



Лауреатами конкурса признаны Тамара Алексеевна Матюнина - социальный педагог Болховского образовательного центра психолого-педагогической, медицинской социальной помощи и Ольга Игоревна Москвичекова - социальный педагог детского сада № 2 общеразвивающего вида г. Орла.



Победителем в номинации «Шаг к профессионализму» стала социальный педагог Шатиловского лицея Новодеревеньковского района Валентина Романовна Пряжникова.



За лучшую работу в заочном туре конкурса были отмечены Ольга Николаевна Козина - социальный педагог детского сада № 61 комбинированного вида г. Орла и Наталия Александровна Чистоходова - социальный педагог бюджетного образовательного учреждения Орловской области «Созвездие Орла», сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

14 апреля 2020 года



