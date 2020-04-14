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В Троснянском районе поисковики нашли останки 9 советских солдат

Все они погибли в 1943 году в боях за освобождение Орловщины.


Также поисковиками были обнаружены 4 смертных медальона с сохранившимися записками с данными погибших воинов. К сожалению, сразу прочитать их не удалось. При первой возможности записки будут переданы в специализированную лабораторию для исследования, сообщает информационный портал Орловской области.

Предположительно, эти солдаты сражались в дивизиях, развернутых на базе пограничных полков.

Работы велись поисковыми отрядами Орловского регионального отделения Общероссийского Общественного Движения «Поисковое движение России»: военно-историческим поисковым клубом «Батальон» (Мценск) и поисковым отрядом «Гвардия» (Кромы).

В ходе поисковых работ были соблюдены требования санитарной безопасности, разведки проводились малыми группами (2-3 человека).


Орловское Информбюро
14 апреля 2020 года
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