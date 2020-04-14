В Троснянском районе поисковики нашли останки 9 советских солдат Все они погибли в 1943 году в боях за освобождение Орловщины.





Также поисковиками были обнаружены 4 смертных медальона с сохранившимися записками с данными погибших воинов. К сожалению, сразу прочитать их не удалось. При первой возможности записки будут переданы в специализированную лабораторию для исследования, сообщает информационный портал Орловской области.



Предположительно, эти солдаты сражались в дивизиях, развернутых на базе пограничных полков.



Работы велись поисковыми отрядами Орловского регионального отделения Общероссийского Общественного Движения «Поисковое движение России»: военно-историческим поисковым клубом «Батальон» (Мценск) и поисковым отрядом «Гвардия» (Кромы).



В ходе поисковых работ были соблюдены требования санитарной безопасности, разведки проводились малыми группами (2-3 человека).





Орловское Информбюро

14 апреля 2020 года



