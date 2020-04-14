Орловскому цирку будет оказана помощь

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Орловскому цирку будет оказана помощьОб этом глава региона Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира в Instagram.
Так, по словам Андрея Клычкова, управление ветеринарии выехало на место в день поступления обращения от руководства цирка. В настоящий момент туда направлено питание для животных, эта потребность будет обеспечена дополнительно.
Как отметил губернатор, при наступлении благоприятных условий цирк будет перенесён с площади Жукова в другое место.
Андрей Клычков: «Никого бросать мы не собираемся, несмотря на то, что меня безалаберность и просто отношение людей, которые привезли животных и так к ним относятся, удивляет, если честно».
Артемий Лукьянчиков
13 апреля 2020 года