Весенний призыв в Орловской области не начнётся до снятия карантина Об этом стало известно во время прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова в Instagram.





На данный момент в Орловской области зафиксировано 34 случая подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией – сегодня добавилось 5. В частности, в Орле – 21 человек, в Мценске – 4 случая, в Хотынце и Знаменском по 3 человека, в Залегощи, Верховье и Орловском районе – по одному. Кроме того, завтра ожидается подтверждение результатов анализов у нескольких жителей региона.



42 человека находятся в инфекционных отделениях различных больниц. 798 жителей региона находятся на домашней изоляции, за прошедший месяц 1208 человек снято с медицинского наблюдения по истечении периода в 14 дней.





Артемий Лукьянчиков

13 апреля 2020 года



