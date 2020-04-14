вторник 14.04.2020 03:59:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Весенний призыв в Орловской области не начнётся до снятия карантина

Об этом стало известно во время прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова в Instagram.


На данный момент в Орловской области зафиксировано 34 случая подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией – сегодня добавилось 5. В частности, в Орле – 21 человек, в Мценске – 4 случая, в Хотынце и Знаменском по 3 человека, в Залегощи, Верховье и Орловском районе – по одному. Кроме того, завтра ожидается подтверждение результатов анализов у нескольких жителей региона.

42 человека находятся в инфекционных отделениях различных больниц. 798 жителей региона находятся на домашней изоляции, за прошедший месяц 1208 человек снято с медицинского наблюдения по истечении периода в 14 дней.


Артемий Лукьянчиков
13 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.