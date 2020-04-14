В Орловской области выявлено еще 7 новых случаев COVID-19

Как сообщает федеральный оперативный штаб, по состоянию на 14 апреля в Орловской области выявлен 41 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них трое выздоровело.







Официальный комментарий губернатора Орловской области: "На данный момент у нас подтверждено ещё 7 случаев заболевания коронавирусом. 5 - прибывшие из Москвы, 2- был контакт с больным. Все прибывшие были взяты сразу под контроль Роспотребнадзора и департамента здравоохранения. 5 человек находятся в больнице им. Боткина, один на домашней самоизоляции, ещё 1 в НКМЦ им. Круглой. Состояние всех удовлетворительное". Заболевание было диагностировано у людей, прибывших в Орловскую область из иностранных государств, Москвы, а также у граждан, контактировавших с заболевшими, сообщает портал Орловской области.





Орловское Информбюро

14 апреля 2020 года



