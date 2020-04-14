Коротко о главном «Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».





- Без зрителей - можно, без еды - нельзя. Орловцы ответили на призыв дрессировщика - помочь накормить цирковых львов.

- Нож как последний аргумент. Следователи завершили расследование уголовного дела, связанного с трагедией в деревне Пасынки.

- Рёв тяжелой техники под окном не раздражает орловцев. В областном центре активно начали ремонтировать дворы.

- По набережной - с разъяснительными беседами. Спасатели напоминают жителям региона, как себя вести у воды.

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Вести-Орёл

14 апреля 2020 года



