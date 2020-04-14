Коронавирус проник в районы Орловской области

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Коронавирус проник в районы Орловской областиНа данный момент подтверждено ещё 7 случаев заболевания коронавирусом. Пятеро - прибывшие из Москвы, у двоих был контакт с больным. Все прибывшие были взяты сразу под контроль Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.
1 - Шаблыкинский район;
1 - Кромской район;
1 - Хотынецкий район;
2 - г. Орёл;
1 - Орловский район;
1 - Покровский район.
Из них пять человек находятся в больнице им. Боткина, один - в НКМЦ им. Круглой, один - на домашней изоляции.
Всего на Орловщине выявлен 41 случай. Трое – выздоровели.
Орловское Информбюро
14 апреля 2020 года