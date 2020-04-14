Коронавирус проник в районы Орловской области На данный момент подтверждено ещё 7 случаев заболевания коронавирусом. Пятеро - прибывшие из Москвы, у двоих был контакт с больным. Все прибывшие были взяты сразу под контроль Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.





Как сообщает оперштаб Орловской области , заболевших выявили в районах области: 1 - Шаблыкинский район; 1 - Кромской район; 1 - Хотынецкий район; 2 - г. Орёл; 1 - Орловский район; 1 - Покровский район. Из них пять человек находятся в больнице им. Боткина, один - в НКМЦ им. Круглой, один - на домашней изоляции. Всего на Орловщине выявлен 41 случай. Трое – выздоровели.





Орловское Информбюро

14 апреля 2020 года



