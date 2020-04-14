В Орловской области продолжается работа по реализации национального проекта «Здравоохранение»

Недавно завершился ремонт входной группы в орловской поликлинике № 3.

Вход, холл и регистратуру действительно трудно узнать. Чисто, красиво, просторно, современно. Подобных изменений в здании, построенном в 1976 году, еще не было. Врачи свою поликлинику не узнали - признается главный врач Валерий Омелюсик.

Оборудован на первом этаже туалет для маломобильных пациентов и специальный лифт. Ходит он, правда, только в подвал, но когда ремонт завершится на втором и третьем этажах, будет подниматься и выше. Появились и изменения в структуре работы медиков.

Валерий Омелюсик, главный врач поликлиники № 3 г. Орла: «Никогда не было дежурного администратора в поликлинике. Теперь это позволит сортировать потоки. Особенно в период эпидемии коронавируса очень важно разделить температурящего пациента и обычного пациента, который приходит по другой болезни».

Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, - одна из целей национального проекта «Здравоохранение». Первой на современные рельсы перешла поликлиника № 2. Завершается ремонт входных групп в детских поликлиниках Орла.

В планах департамента здравоохранения реконструкция не только всех поликлиник областного центра, но и приведение в порядок учреждений первичной медицинской помощи в районах области.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Также мы планируем со следующего года начать строительство детской поликлиники в Ливнах, которая будет соответствовать всем современным трендам и которая будет максимально удобна как для детей, так и для родителей».

Несмотря на трудности, связанные с пандемией, продолжается работа по открытию еще 32 фельдшерско-акушерских пунктов. В данный момент объявлен конкурс на их строительство.