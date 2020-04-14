Инспекторы ГИМС патрулируют побережья орловских рек

Несмотря на режим самоизоляции, рекомендованный орловцам, набережные Оки и городской пляж Орла не пустуют: кто-то выбрался на прогулку, кто-то спешит по делам. Инспекторы ГИМС стараются побеседовать с каждым.

Елена Переверзева, врио начальника отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Орловской области: «Поскольку в период межсезонья сохраняется опасность возникновения происшествий на водных объектах, Государственная инспекция по маломерным судам проводит профилактические рейды, в ходе которых в первую очередь обращается внимание на безопасное поведение у водоемов рыбаков, пенсионеров и детей, которые находятся без присмотра взрослых».

В Орле, хоть и не каждый год, но случаются ЧП на воде, не связанные с выходом на лед или неосторожностью при купании. Верхняя одежда и обувь на потерпевших, личные вещи, обнаруженные при них, а также отсутствие следов криминала обычно указывают на падение в воду, послужившее причиной смерти. Такие происшествия достаточно редки, но в МЧС не хотят, чтобы трагические списки пополнялись. А кроме пешеходов, находящихся слишком близко к воде, инспекторы зорко высматривают на речной глади первые лодки: ведь судовождение пока запрещено.

Елена Переверзева, врио начальника отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Орловской области: «Поскольку период навигации на территории области пока не начался, мы напоминаем, что необходимо соблюдать правила использования водных объектов для плавания на маломерных судах».

А помимо выполнения своих прямых задач, инспекторы стараются напомнить встречающимся орловцам о необходимости соблюдать режим самоизоляции.