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Инспекторы ГИМС патрулируют побережья орловских рек


Несмотря на режим самоизоляции, рекомендованный орловцам, набережные Оки и городской пляж Орла не пустуют: кто-то выбрался на прогулку, кто-то спешит по делам. Инспекторы ГИМС стараются побеседовать с каждым.
 
Елена Переверзева, врио начальника отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Орловской области: «Поскольку в период межсезонья сохраняется опасность возникновения происшествий на водных объектах, Государственная инспекция по маломерным судам проводит профилактические рейды, в ходе которых в первую очередь обращается внимание на безопасное поведение у водоемов рыбаков, пенсионеров и детей, которые находятся без присмотра взрослых».
 
В Орле, хоть и не каждый год, но случаются ЧП на воде, не связанные с выходом на лед или неосторожностью при купании. Верхняя одежда и обувь на потерпевших, личные вещи, обнаруженные при них, а также отсутствие следов криминала обычно указывают на падение в воду, послужившее причиной смерти. Такие происшествия достаточно редки, но в МЧС не хотят, чтобы трагические списки пополнялись. А кроме пешеходов, находящихся слишком близко к воде, инспекторы зорко высматривают на речной глади первые лодки: ведь судовождение пока запрещено.
 
Елена Переверзева, врио начальника отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Орловской области: «Поскольку период навигации на территории области пока не начался, мы напоминаем, что необходимо соблюдать правила использования водных объектов для плавания на маломерных судах».
 
А помимо выполнения своих прямых задач, инспекторы стараются напомнить встречающимся орловцам о необходимости соблюдать режим самоизоляции.



Иван Суверин
14 апреля 2020 года
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