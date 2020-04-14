В Орле начались активные работы по ремонту дворовых территорий

В 2020 году на это выделено чуть больше 150 млн. рублей.

Техника уже пришла во дворы домов № 137 и № 139 по улице Комсомольской. Там меняют бордюры, после чего планируется укладка нового асфальта. По графику подрядная организация работы закончить должна уже на этой неделе.

В результате торгов удалось сэкономить, поэтому некоторые дворы из резервного списка теперь в основном, как, например, двор дома № 132 А по улице Октябрьской.

Пока погода позволяет, ремонт идет по графику.

Сергей Костиков, начальник управления капитального строительства г. Орла: «До конца апреля в основном работы будут закончены. Кроме того, что мы кладем асфальт, мы еще делаем освещение над подъездами, устанавливаем лавочки и урны ставим».

Также в рамках контракта в ближайшее время ремонтная техника появится на улицах Железнодорожного района Орла, в частности, на Старо-Московской и Грузовой.