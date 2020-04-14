«Спецавтобаза» проводит повторную санитарную обработку улиц и остановочных павильонов в Орле В качестве дезраствора применяют гипохлорит натрия. Он одобрен Роспотребнадзором и безопасен для жителей.





Остановки обрабатывают во всех районах города. Уже продезинфицировано порядка 100 павильонов и почти 2 млн квадратных метров улиц. Кроме этого, управляющие компании продолжают дезинфекция подъездов жилых домов.





Надежда Невматулина

14 апреля 2020 года



