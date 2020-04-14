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Орловским спасателя удалось не допустить верховой пожар

Возгорание сухой травы, охватившее в Орловском районе территорию около шести гектаров, пожарные ликвидировали несколько часов. В итоге удалось отстоять хвойные посадки, куда уже дошел огонь.


Пожар возник на территории Лавровского сельского поселения рядом с населенным пунктом Дубовик. Там горела сухая трава с переходом на лесную подстилку. Общая площадь горения составил около 6 гектаров.
 
По словам огнеборцев, если бы пожар из низового перешел в верховой, продвигаясь по кронам сосен, усилия трех расчетов оказались бы тщетны, и на тушение пришлось бы стягивать полгарнизона. 
 
Рельеф местности не позволяет маневрировать пожарной технике, подать стволы к местам возгораний нет возможности. Так что спасатели используют ранцевые огнетушители. С небольшим запасом воды бойцы отправляются за сотни метров, а израсходовав все, спешат назад. Этот каторжный труд – следствие чьей-то глупой шалости. И, несмотря на все усилия, пострадало порядка 120 деревьев.
 
Как говорят спасатели, кое-кто мотивирует поджоги сухой травы борьбой с клещами, впрочем, эффективность такого подхода никто не тестировал. Как палы влияют на опасных паразитов - вопрос открытый. Зато совершенно точно: представителей фауны погибает немало. Пожарные зачастую находят мертвых птиц, зайцев, ежей, кладки яиц. Иногда четвероногих погорельцев удается выходить.



Иван Суверин
14 апреля 2020 года
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