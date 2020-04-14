Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Еще семь новых случаев заболевания COVID-19. Всего на Орловщине - 41 заболевший. Трое из них выздоровели.



- Шесть гектаров горения, несколько часов на ликвидацию. Пожарным региона удалось отстоять посадку в Орловском районе.



- Со вниманием и заботой. Волонтеры продолжают помогать орловским пенсионерам



- 3,5 тысячи голов, почти 7 тонн молока. И это только на одном предприятии. Мясомолочное производство в регионе не останавливается.



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Вести-Орёл

14 апреля 2020 года



