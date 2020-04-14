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Выплату по 5 тысяч рублей на детей до трех лет в Орловской области получат около 5,5 тыс. семей

В соответствии с указом Президента РФ российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.


Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений на выплату до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости.

Заявление также принимается в территориальных управлениях и клиентских службах Пенсионного фонда.

В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис, а также по телефонным номерам отделений ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона», сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
14 апреля 2020 года
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