Орловщина импортирует кормовые добавки, пух и перья, а экспортирует жом и жмых Орловская и Курская области экспортировали более 14 тыс. тонн подконтрольной государственному ветнадзору продукции.





Работа Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям по контролю за ввозом поступающих из-за рубежа партий продукции и отгрузкой экспорта ведётся в штатном режиме. В связи с пандемией коронавирусной инфекции изменилась только экипировка сотрудников, несущих службу в пунктах пропуска через государственную границу и СВХ. Инспекторскую форму сменили защитный костюм, маска, перчатки.



В первом квартале 2020 года под контролем Управления Россельхознадзора на территорию Орловской и Курской областей было ввезено 127 партий подконтрольной госветнадзору продукции общим весом 3800 тонн. В основном это кормовые добавки и пухо-перьевая смесь. Продукция поступала из Германии, Австрии, Чехии, Сербии, Белоруссии и Украины.



Вместе с тем, регионы продолжают работу по наращиванию экспортного потенциала. В частности, Орловская область вдвое увеличила отгрузки гранулированного жома и жмыха в страны Евросоюза. Их общий вес превысил объёмы ввезённого в Орловскую и Курскую области импорта и составил четыре с половиной тысячи тонн.



Всего же сотрудниками управления Россельхознадзора было досмотрено и оформлено больше 300 партий подконтрольной продукции, предназначенной для отгрузки на экспорт. А это свыше 14 тысяч тонн кормов и кормовых добавок, молочной и мясной продукции, а также сырья животного происхождения. Продукция орловских и курских производителей пользуется спросом в Европе и странах СНГ, сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.





Орловское Информбюро

14 апреля 2020 года



