На Орловщине ожидается усиление ветра и мокрый снег

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 14 апреля по 21 час 15 апреля на территории области облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки. Днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, ночью 6-11, днем 8-13, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -2°С…+3°С, днем +5С…+10°С.





Вести-Орёл

14 апреля 2020 года



