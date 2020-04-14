Сегодня в Орле задержали водителя с подозрением на наркотическое опьянение Он управлял маршрутным такси.





О том, что с водителем 59-го маршрута не все в порядке, в Госавтоинспекцию сообщили пассажиры автобуса.



Полицейские прибыли на конечную остановку в Лужках, где и проверили нужную маршрутку. Когда водитель вышел из машины, стражи порядка увидели, что его поведение не совсем адекватно. Сотрудники ДПС проверили его с помощью алкотестера. Прибор не показал состояния алкогольного опьянения, поэтому инспекторы предложили мужчине проехать в наркологический диспансер. Водитель отказался. После чего на него был составлен административный материал за отказ от освидетельствования, который будет передан в суд.





Иван Суверин

14 апреля 2020 года



