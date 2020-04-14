вторник 14.04.2020 19:48:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орле власти проверили, как приводят в порядок улицы города

Сегодня по городу проехали глава администрации города Александр Муромский и мэр Василий Новиков.


Во всех районах города работы по содержанию улично-дорожной сети одновременно ведутся в нескольких направлениях. Начали приводить в порядок улицы и восстанавливать исчезнувшую за зиму разметку. Помимо этого активно идет ямочный ремонт. По плану предстоит залатать 40 тысяч квадратных метров. Рабочие соблюдают все меры профилактики и работают в средствах защиты. В этом году на проведение ямочного ремонта в Орле предусмотрено более 40 миллионов рублей.

В марте обследовали и дороги, отремонтированные в прошлом году. Некоторым подрядчикам придется вновь выйти на объекты и устранить появившиеся дефекты в рамках гарантийных обязательств.

В 2020 году приезжих подрядчиков станет значительно меньше - новая инфекция дала карт-бланш тем, у кого орловская прописка.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Орле в этом году отремонтируют 11 участков улиц. Два подрядчика уже приступили к работам. Здесь, как и прежде, сохранен принцип «от фасада до фасада». То есть обновят не только дорожное полотно, но и бордюры, и тротуарную часть.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Для проверки качества, как и в прошлом году, заключен договор с независимой лабораторией. Это лаборатория нашего областного учреждения «Орелгосзаказчик», и только после того как лаборатория подтвердит качество выполненных работ, подписываются акты и будет производиться оплата».

Стартовала в городе и покраска барьерных ограждений на мостах. Их сначала промывают, очищают щеткой, потом с помощью распылителя наносят краску - при хорошей погоде. При ветре ограждения прокрашивают эмалью вручную. Сейчас работает 4 бригады. Ко Дню Победы центральные улицы обещают привести в порядок.


Анна Вайсергисер
14 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.