В Орле власти проверили, как приводят в порядок улицы города Сегодня по городу проехали глава администрации города Александр Муромский и мэр Василий Новиков.





Во всех районах города работы по содержанию улично-дорожной сети одновременно ведутся в нескольких направлениях. Начали приводить в порядок улицы и восстанавливать исчезнувшую за зиму разметку. Помимо этого активно идет ямочный ремонт. По плану предстоит залатать 40 тысяч квадратных метров. Рабочие соблюдают все меры профилактики и работают в средствах защиты. В этом году на проведение ямочного ремонта в Орле предусмотрено более 40 миллионов рублей.



В марте обследовали и дороги, отремонтированные в прошлом году. Некоторым подрядчикам придется вновь выйти на объекты и устранить появившиеся дефекты в рамках гарантийных обязательств.



В 2020 году приезжих подрядчиков станет значительно меньше - новая инфекция дала карт-бланш тем, у кого орловская прописка.



В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Орле в этом году отремонтируют 11 участков улиц. Два подрядчика уже приступили к работам. Здесь, как и прежде, сохранен принцип «от фасада до фасада». То есть обновят не только дорожное полотно, но и бордюры, и тротуарную часть.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Для проверки качества, как и в прошлом году, заключен договор с независимой лабораторией. Это лаборатория нашего областного учреждения «Орелгосзаказчик», и только после того как лаборатория подтвердит качество выполненных работ, подписываются акты и будет производиться оплата».

Стартовала в городе и покраска барьерных ограждений на мостах. Их сначала промывают, очищают щеткой, потом с помощью распылителя наносят краску - при хорошей погоде. При ветре ограждения прокрашивают эмалью вручную. Сейчас работает 4 бригады. Ко Дню Победы центральные улицы обещают привести в порядок.





Анна Вайсергисер

14 апреля 2020 года



