В Орловском районе кот просидел на дереве пять дней Пойти на такую самоизоляцию его заставили собаки.





ЧП произошло в районе плодово-ягодной станции. Обычно кошки способны спуститься на землю сами, однако в этом случае испуганное собаками животное вскарабкалось слишком высоко. Все попытки позвать или подманить его оказались тщетны. Кот провел на верхушке клена пять дней и был близок к истощению. Спасать несчастное животное позвали пожарных. Для спасения кота бойцы ПСЧ-2 использовали штатную автолестницу.





Иван Суверин

14 апреля 2020 года



