Покушение на грабеж, разбой и сопротивление при задержании Уголовное дело жителя Новодеревеньковского района направлено в суд.





Житель Новодеревеньковского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в вечернее время в общественном месте сначала напал на женщину и попытался похитить у нее деньги. На помощь женщине подоспели местные жители, испугавшись которых грабитель скрылся с места происшествия. Спустя некоторое время, в этот же день этот же мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку и стал душить ее шарфом, требуя денег. Услышав крики, на помощь девушке пришла местная жительница. Она пригрозила нападавшему, что вызовет полицию, после чего тот скрылся.



При задержании, подозреваемый применил к одному из сотрудников полиции насилие, повлекшее, в том числе, легкий вред здоровью.



Прокуратурой области уголовное дело направлено в Новодеревеньковский районный суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.





Орловское Информбюро

14 апреля 2020 года



