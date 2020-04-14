На въездах в Орловскую область работает ОМОН Росгвардии

На полицейских постах, оборудованных на въездах в Орловскую область, для усиления контроля задействованы сотрудники ОМОН регионального Управления Росгвардии.



Личный состав территориального ведомства, заступающий на службу, использует индивидуальные средства защиты, проводится дезинфекция служебного автотранспорта, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.



Работают и экипажи вневедомственной охраны - при патрулировании улиц сотрудники Росгвардии проводят профилактические беседы с гражданами в целях снижения распространения коронавирусной инфекции.





Орловское Информбюро

14 апреля 2020 года



