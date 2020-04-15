Орловский областной центр народного творчества запустил акцию #ОрловскаяКультураОнлайн Домашняя самоизоляция отнюдь не ограничение культурной жизни, а шанс разнообразить и наполнить ее чем-то новым и необычным.





Прямо сейчас, не выходя из дома, орловцы и жители нашего и соседних регионов могут посещать концерты, мастер-классы и знакомиться с народным творчеством Орловщины прошлых лет, веков и нашей современности. Для этого Орловский областной центр народного творчества запустил акцию #ОрловскаяКультураОнлайн.





В данной рубрике найдётся много полезных и интересных медиа-материалов для каждого.



Это ежедневные публикации лучших концертов, подборки музыкального материала в помощь работникам культуры и каждому, кто хочет наполнить календарные праздники и события тематическими композициями, и многое другое.



В рамках акции центр народного творчества проводит конкурсы и челленджи в поддержку талантливых и активных людей. Для подписчиков социальных сетей проводятся мини-игры онлайн.



Познакомиться с орловской культурой онлайн можно на сайте и в соцсетях

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Орловское Информбюро

15 апреля 2020 года



