В Мценском районе поисковики благоустроили братскую могилу Это захоронение находится в поселке Зеленый Холм.





Члены военно-исторического поискового клуба «Батальон» (Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России») провели работу по благоустройству отдаленной братской могилы в поселке Зелёный Холм. Таким образом они присоединились к федеральному проекту «Дорога к обелиску».



В связи с распространением коронавируса работы проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.



Цель федерального проекта «Дорога к обелиску» - привлечение молодежи к уходу за воинскими мемориалами, изучению их истории, увековечиванию на них имен погибших защитников Отчества. Активисты «Поискового движения России» совместно с молодежью собирают информацию обо всех мемориалах и обелисках в своих регионах и приводят в порядок памятники, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

15 апреля 2020 года



