12 орловских молодых артистов получат Губернаторские стипендии Глава региона Андрей Клычков подписал соответствующий указ.





Стипендии будут ежемесячно выплачиваться в течение одного года, начиная с 1 мая.



В этом году в списке губернаторских стипендиатов: Екатерина Автононова, Александр Аксиненко, Олеся Балабанова, Иван Беликов, Сергей Гнедов, Сергей Евдокимов, Марианна Еремеева, Михаил Неженцев, Екатерина Проскурякова, Никита Сухоруких, Алексей Фомин, Максим Шерстюк.



Кандидатов на получение стипендий выдвигали художественные советы театров области. Возраст претендентов не должен был превышать 30 лет, стаж работы по специальности - не менее 2-х лет.



Также учитывались такие критерии, как занятость в репертуаре театров, наличие звания лауреата (дипломанта) конкурсов (фестивалей) в области театрального искусства; активная творческая деятельность, наличие положительных рецензий деятелей театрального искусства на результаты работы, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

15 апреля 2020 года



