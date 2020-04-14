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В Орловское области малое и среднее предпринимательство получило отсрочку по уплате налогов

Речь идет о пострадавших от коронавируса отраслях.


Комиссия по обеспечению устойчивого экономического развития Орловской области информирует о переносе сроков уплаты налогов для малого и среднего бизнеса из-за коронавируса. В частности, субъектам малого и среднего бизнеса, которые включены в реестр МСП и ведут деятельность в пострадавших отраслях (перечень определяется Правительством РФ), перенесены сроки уплаты налогов. Со сроками уплаты налогов можно ознакомиться здесь.

Для всех организаций и ИП также переносится срок представления налоговой отчетности. Организации и индивидуальные предприниматели, в том числе не являющиеся субъектами МСП, ведущие деятельность в пострадавших отраслях, смогут получить индивидуальные отсрочки (рассрочки). Для этого необходимо обратиться с заявлением в налоговый орган.

Одно из условий для получения отсрочки или рассрочки по уплате налогов – это снижение доходов более чем на 10%. На эту меру поддержки смогут рассчитывать и те, кто получил убыток, при условии, что в 2019 году зафиксирована прибыль, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
14 апреля 2020 года
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