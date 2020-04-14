В Орле к изготовлению масок подключился электрокабельный завод Пандемия вносит свои коррективы в работу предприятий. Для защиты от распространения инфекции необходимы медицинские маски. В аптеках Орла они - товар дефицитный. К решению проблемы подключилось бизнес-сообщество. Сегодня линию по изготовлению защитных масок запустил электрокабельный завод.





Самое сложное было приобрести оборудование. Но буквально за неделю пошивочный цех обеспечили всем необходимым. К работе приступила первая бригада, у нее стандартный рабочий график - 5 дней в неделю. Но когда наберут вторую - маски будут изготавливать по 12 часов в сутки. В плане выпуск 3500 - 4000 масок в сутки.



Работа ведется с соблюдением всех мер предосторожности. Обработаны помещения, а сотрудникам о том, что поможет защититься от COVID-19, напоминает специальная брошюра.



За счет региональных мощностей планируется обеспечить масками медицинские учреждения, социальные службы, полицию и спасателей – всех тех, кому приходится контактировать с людьми в силу своих профессиональных обязанностей.



Но первыми, кто получит индивидуальные средства защиты, будут волонтеры. Активисты помогают тем, кто особенно уязвим. Это пожилые и одинокие граждане, ветераны, люди с тяжелыми заболеваниями. На дежурстве ежедневно 4 экипажа. Ребята успевают совершить около 30 выездов в день. Отвозят продукты питания, лекарства, антисептики.



Обращения принимают в добровольческом центре. За день поступает около 50 звонков.



Также, партию медицинских масок завод «Эксперт-кабель» передаст трамвайно-троллейбусному предприятию, сотрудники которого не прекращают свою работу с начала пандемии.





Мария Семак

14 апреля 2020 года



