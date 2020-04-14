За нарушение нового санитарно-эпидемиологического режима в Орле оштрафована кофейня Это первый случай подобного административного взыскания.





Под санкции надзорных органов попала небольшая кофейня на улице Тургенева. Там проверяющие Роспотребнадзора обнаружили посетителей. Индивидуальный предприниматель оштрафован Советским райсудом на 50 тысяч рублей, и в настоящий момент заведение закрыто.





Иван Суверин

14 апреля 2020 года



