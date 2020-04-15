Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Продавали не на вынос. В Орле оштрафовали кафе за нарушение правил особого режима.



- Орловские компании налаживают производство масок.

Сегодня еще одно предприятие запустило линию пошива индивидуальных средств защиты. Мы побывали на производстве.



- Почему в этом году орловским подрядчикам дали зеленый свет? И как обстоят дела с безопасностью в городе? Эти вопросы мы задали сегодня властям.



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Вести-Орёл

14 апреля 2020 года



