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С 15 апреля анализы на коронавирус будут делать в Орле

До этого момента тесты подозреваемых на заражение коронавирусной инфекцией отправлялись в Москву. Об этом глава региона Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира в Instagram


Кроме того, въездные посты в область усиливаются сотрудниками ОМОНа. В планах ввести патрулирование улиц сотрудниками МВД. Все работающие предприятия без исключения будут проверяться соответствующими ведомствами на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Даже один заболевший на предприятии приведет к закрытию производства, - сообщил губернатор.

На данный момент в Орловской области зафиксирован 41 случай подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией – сегодня добавилось 7.

47 человек находится в инфекционных отделениях различных больниц – за последние сутки добавились 4 случая. В основном, это те, кто контактировал с заболевшими, среди них есть дети – в отношении всех них проводится тестирование.


Артемий Лукьянчиков
14 апреля 2020 года
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