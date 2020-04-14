С 15 апреля анализы на коронавирус будут делать в Орле До этого момента тесты подозреваемых на заражение коронавирусной инфекцией отправлялись в Москву. Об этом глава региона Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира в Instagram





Кроме того, въездные посты в область усиливаются сотрудниками ОМОНа. В планах ввести патрулирование улиц сотрудниками МВД. Все работающие предприятия без исключения будут проверяться соответствующими ведомствами на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Даже один заболевший на предприятии приведет к закрытию производства, - сообщил губернатор.



На данный момент в Орловской области зафиксирован 41 случай подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией – сегодня добавилось 7.



47 человек находится в инфекционных отделениях различных больниц – за последние сутки добавились 4 случая. В основном, это те, кто контактировал с заболевшими, среди них есть дети – в отношении всех них проводится тестирование.





Артемий Лукьянчиков

14 апреля 2020 года



