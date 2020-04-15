COVID-19: В Орловской области на 15 апреля – 41 человек с подтвержденным диагнозом Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.





По состоянию на 10:30 15 апреля количество заболевших в Орловской области не изменилось. Всего с подтвержденным диагнозом в нашем регионе зафиксирован 41 человек. Трое – выздоровели.





Орловское Информбюро

15 апреля 2020 года



