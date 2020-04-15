Производство масок в Орловской области набирает обороты и выходит на полную мощность

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Отгрузку товара производит государственное унитарное предприятие «Орелфармация», которое распределяет их по своей сети аптек (в том числе и муниципальных аптеках районов и городов региона) на территории всей области.

Адреса аптек Орелфармации указаны на официальном сайте http://orelpharm.ru

Кроме того, маски можно приобрести в муниципальных аптеках г. Орла №1, 2 и 53, а также в их филиалах.