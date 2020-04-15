Департамент соцзащиты Орловской области предупреждает о мошенниках Речь идет о людях, которые под видом волонтёров звонят на телефоны пожилых людей с предложением предоставления бесплатных продуктовых наборов, но со стоимостью доставки в 500 руб.





Продуктовые наборы доставляются бесплатно – напоминает департамент соцзащиты. Волонтёр или социальный работник может прийти только после оставленной заявки о помощи, которую пожилой человек может сделать по телефонам горячей линии: Народный фронт - 8 800 200 34 11 ,

, Департамент соцзащиты - 8 800 550 58 82.





Орловское Информбюро

15 апреля 2020 года



