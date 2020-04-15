Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».

- Тесты на COVID-19 будут проверяться в Орле. Мы узнали у главы департамента здравоохранения, кто может пройти тестирование.





- Что такое инфодемия? И чем она опасна? Наш сюжет о фейках и их разоблачении.





- Температурный контроль - на входе, на выезды - специальный костюм. Как сегодня работают орловские медики?





- Самоизоляция - не повод откладывать мечту в дальний ящик. По крайней мере - так считают эксперты. Как орловские компании осваивают новые технологии?