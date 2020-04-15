В Орловской области 7 человек с COVID-19 – выздоровели

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В Орловской области 7 человек с COVID-19 – выздоровелиОб этом сообщает региональный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Оперативные данные на 15 апреля:
- на данный момент 41 заболевший;
- на медицинском карантине – 47 человек;
- 1359 человек находятся под наблюдением;
- 1381 человек сняты с наблюдения;
- 7 человек выздоровевших.
География распространения коронавируса в области:
Орел - 23
Хотынец - 4
Мценск - 4
Знаменское - 3
Орловский район - 3
Верховье - 1
Залегощь - 1
Кромы - 1
Покровка – 1
В настоящее время 17 граждан с коронавирусом проходят лечение в стационаре медицинских учреждений.
47 человек без COVID-19 находятся на карантине в медицинских учреждениях: 32 – в Городской больнице им. С. П. Боткина, 5 – в Мценской ЦРБ, 8 – в НКМЦ им. З. И. Круглой, 2 – с детском лагере «Ветерок» (обсерватор).
Орловское Информбюро
15 апреля 2020 года