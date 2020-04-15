В Орловской области 7 человек с COVID-19 – выздоровели Об этом сообщает региональный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.





Оперативные данные на 15 апреля: - на данный момент 41 заболевший; - на медицинском карантине – 47 человек; - 1359 человек находятся под наблюдением; - 1381 человек сняты с наблюдения; - 7 человек выздоровевших. География распространения коронавируса в области:

Орел - 23 Хотынец - 4 Мценск - 4 Знаменское - 3 Орловский район - 3 Верховье - 1 Залегощь - 1 Кромы - 1 Покровка – 1

В настоящее время 17 граждан с коронавирусом проходят лечение в стационаре медицинских учреждений. 47 человек без COVID-19 находятся на карантине в медицинских учреждениях: 32 – в Городской больнице им. С. П. Боткина, 5 – в Мценской ЦРБ, 8 – в НКМЦ им. З. И. Круглой, 2 – с детском лагере «Ветерок» (обсерватор).





Орловское Информбюро

15 апреля 2020 года



