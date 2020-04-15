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Коронавирус. Инфодемия

За публичное распространение ложной информации о новой коронавирусной инфекции предусмотрена уголовная ответственность. Уголовные дела за фейки уже возбудили в ряде российских регионов.


Инфодемия - виртуальный вирус. Еще в начале февраля Всемирная организация здравоохранения назвала так распространение мифов о коронавирусе. Социальные сети пытаются блокировать ложную информацию, но справиться со всем потоком невозможно. 
 
Самый распространенный фейк - об употреблении в пищу летучих мышей, что якобы стало первым случаем заражения. Эта информация официально не подтверждена. 
 
Еще один часто распространяемый слух: «воздух будут дезинфицировать с помощью вертолетов» - со ссылкой на якобы надежный источник из военной части. К сведению: военные такую информацию в мессенджерах распространять не будут. 
 
Ну и вишенка на торте: «от коронавируса спасают лимоны, имбирь и чеснок». Эти продукты, конечно, очень полезны, но они не являются лекарством от инфекции - официальное заявление ВОЗ. 
 
Но самое главное в подобных сообщениях, что часто уходит от внимания, - просьба поделиться этой информацией. Только помните, что переслав такое сообщение, вы сразу становитесь источником распространения фейка. Полиция напоминает о статье 207 УК РФ – «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, составляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Согласно санкции статьи, данные противоправные деяния наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет. 
 
1 апреля Владимир Путин подписал указ об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях. Так что будьте внимательны к тому, что и где читаете.



Всеволод Трифонов
15 апреля 2020 года
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