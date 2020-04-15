Орловские парки и скверы начали обрабатывать от клещей

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, обработка территорий производится препаратом «Альфатрин».

Препарат относится к умерено и малоопасным инсектицидам. Обработанную им территорию не рекомендуется посещать в течение четырех дней. Жителей Орла об этом информируют таблички на входе в парк или сквер, периметр обработки окружён сигнальной лентой.

Работы выполняют бригады Орловской дезинфекционной станции. Обработка будет проводится в два этапа – в апреле и июне.

Накануне акарицидную обработку провели в Медведевском лесу, в районе Щекотихинского пруда и в сквере Орловских партизан. Сегодня дезинсекция запланирована в Разградском парке.

До конца недели также будут обработаны парк Ботаника, сквер Комсомольцев и территория близ Орловского государственного университета им. Тургенева, бульвар Молодежи.

С 20 апреля работы запланированы в сквере им. Гуртьева, у областной публичной библиотеки им. Бунина, в ландшафтном парке «Дворянское гнездо», в сквере им. Тургенева, возле Дворца пионеров и школьников, в сквере «Орлята», Семинарском парке, на пляже озера Светлая Жизнь, в историко-литературном квартале и в мемориальном парке в честь 400-летия основания Орла.