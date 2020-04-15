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Орловские парки и скверы начали обрабатывать от клещей

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, обработка территорий производится препаратом «Альфатрин».


Препарат относится к умерено и малоопасным инсектицидам. Обработанную им территорию не рекомендуется посещать в течение четырех дней. Жителей Орла об этом информируют таблички на входе в парк или сквер, периметр обработки окружён сигнальной лентой.
 
Работы выполняют бригады Орловской дезинфекционной станции. Обработка будет проводится в два этапа – в апреле и июне.
 
Накануне акарицидную обработку провели в Медведевском лесу, в районе Щекотихинского пруда и в сквере Орловских партизан. Сегодня дезинсекция запланирована в Разградском парке.
 
До конца недели также будут обработаны парк Ботаника, сквер Комсомольцев и территория близ Орловского государственного университета им. Тургенева, бульвар Молодежи.
 
С 20 апреля работы запланированы в сквере им. Гуртьева, у областной публичной библиотеки им. Бунина, в ландшафтном парке «Дворянское гнездо», в сквере им. Тургенева, возле Дворца пионеров и школьников, в сквере «Орлята», Семинарском парке, на пляже озера Светлая Жизнь, в историко-литературном квартале и в мемориальном парке в честь 400-летия основания Орла.
 
Территорию Городского парка культуры и отдыха обработали от клещей 6 апреля в рамках отдельного муниципального контракта, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
15 апреля 2020 года
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