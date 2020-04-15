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Все медучреждения Орловщины работают в режиме повышенной готовности

Как перестроили свою работу орловские медики? Наша съемочная группа побывала в поликлинике № 2.


Хотя пациентов в поликлинике сейчас очень мало, работы медикам хватает. На входе постоянно должен быть контролер с тепловизором, поэтому персонал дежурит по очереди.
 
Ежедневно три бригады объезжают 37 участков. Все - в необходимой экипировке. Во время нашей съемки бригада готовилась на выезд, чтобы сделать первичный и повторный забор мазков. Биоматериал бригада доставит в вирусологическую лабораторию Роспотребнадзора.
 
В выходные желающие могут сдать тест на коронавирус. Делается это по предварительной записи.
 
Павел Сергеев, главный врач поликлиники № 2 г.Орла: «Тест можно сделать в трех поликлиниках города, в том числе и в нашей. Мы работаем в субботу и воскресенье по самозаписи. Могут прийти здоровые люди, которые изъявили желание сдать анализ на новую инфекцию».
 
Депутаты Орловского облсовета, посетившие поликлинику, поблагодарили медперсонал за работу и попросили как можно внимательней относиться и к собственной безопасности.



Татьяна Тимохина
15 апреля 2020 года
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