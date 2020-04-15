В орловскую колонию пытались передать телефоны

Запрещенные предметы вовремя обнаружили сотрудники ИК-5.

13 апреля во внутренней запретной зоне производственного объекта учреждения был обнаружен сверток, обмотанный полиэтиленовой пленкой, в котором находились три мобильных телефона и три зарядных устройства к ним.

В настоящее время в ИК-5 УФСИН России по Орловской области проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального УФСИНа.

Передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечёт наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.