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На Орловщине продолжается акция «Мы вместе»

Активисты доставили продовольственные наборы в Орловский район. Их получили 30 жителей «золотого» возраста.


В деревне Цветынь ближайший продовольственный магазин находится на расстоянии семи километров, а такие продукты как мука, гречка, сахар, крупы, чай нужны всегда, поэтому такой подарок - хорошее подспорье для жителей. 
 
Зинаиде Ильиничне Кошелевой - 95, по магазинам, конечно, не ездит, да и ее сын - в группе риска, ему за 60. Признается, в последнее время в город выезжает лишь раз в неделю - за покупками. 
 
Помогать пожилым с продуктами - сегодня задача, в том числе, и участников акции «Мы вместе». К акции присоединились многие организации - и ОНФ, и волонтеры-медики, и Ассоциация волонтеров, и Ресурсный центр добровольчества, и Российское военно-историческое общество.
 
Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Мы с нашими партнерами выезжаем в населенные пункты Орловской области. Делаем это на регулярной основе. Сначала собираем списки».

В районах волонтеры работают уже не по звонкам на горячую линию, а просто собирают списки тех, кому за 65. Накануне посетили порядка 30 адресов. Трем бабушкам уже за 90. Для них - специальные продуктовые наборы от Российского военно-исторического общества.
 
Павел Меркулов, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества: «Мы сделали свои наборы. Они предназначаются тем, кто были приравнены к участникам войны. Это малолетние узники, ветераны труда, вдовы участников Великой Отечественной войны и сами участники войны».
 
Некоторые пенсионеры - городские жители, но они были вынуждены на время покинуть свои дома и уехать в деревню. Гостей пенсионеры встречали с песнями и не понятно чему радуются больше - продпайкам или мимолетному общению и вниманию, пусть и на расстоянии.



Татьяна Тимохина
15 апреля 2020 года
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