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Регионы России смогут сами определить дни сдачи ОГЭ

Экзамены могут пройти в период с 8 июня по 31 июля.


Рособрнадзор и Министерство просвещения подготовили проект нового расписания государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов (ГИА-9).
 
В соответствии с ним, основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля. Региональные органы исполнительной власти, а также учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.
 
Участники экзаменов, не прошедшие ОГЭ и ГВЭ или получившие неудовлетворительные результаты по одному или обоим обязательным предметам в резервные сроки, смогут пересдать их в дополнительный период в сентябре. 4 сентября в дополнительный период планируется провести экзамен по русскому языку, 7 сентября – по математике. Резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября – русский язык, 15 сентября – математика, 18 сентября – русский язык и математика.



Орловское Информбюро
15 апреля 2020 года
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