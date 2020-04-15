Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Забота о пожилых. Волонтеры доставили 30 продуктовых наборов в деревни Орловского района.



- Развенчиваем фейки и даём слово профессионалам. Что на самом деле защищает от вируса?



- В Орле в порядок приведут 19 дорог. Особое внимание - качеству.



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Вести-Орёл

15 апреля 2020 года



