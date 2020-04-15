Андрей Клычков освободил субъекты бизнеса в пострадавших отраслях от платежей по региональным налогам за 2 квартал 2020 года

Такое решение глава региона озвучил на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.



Речь идёт о:

- налоге на имущество,

- налоге на прибыль,

- налоге, взимаемом в связи с применением упрощенной системы налогообложения.



Андрей Клычков: «Рекомендую органам власти муниципальных образований Орловской области рассмотреть аналогичные меры поддержки».





Орловское Информбюро

15 апреля 2020 года



